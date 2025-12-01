Banche | Bce e Consob hanno ricevuto relazione su indagine Mps-Mediobanca

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Bce e Consob hanno ricevuto - qualche giorni prima delle perquisizioni scattate giovedì scorso nei confronti degli indagati - una relazione dalla Procura di Milano che indaga sulla scalata di Mps a Mediobanca. È quanto si apprende da fonti giudiziarie. Le autorità di vigilanza "sono state informate tempestivamente di tutte le attività di indagine". I pm hanno così fornito a Consob e Bce un quadro dell'inchiesta che ipotizza un "concerto" nella scalata di Rocca Salimbeni a Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banche: Bce e Consob hanno ricevuto relazione su indagine Mps-Mediobanca

Scopri altri approfondimenti

++Banche: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati dalla Procura di Milano per la scalata di Montepaschi a Mediobanca: ipotesi di reato di "aggiotaggio" e ostacolo a Consob e Bce, riporta il Corriere della Sera++ Vai su X

Dalle carte della Procura di Milano emergono due versioni differenti sulle dichiarazioni alla Consob fra i soci scalatori e il dg del Mef, Francesco Soro - facebook.com Vai su Facebook

Banche: Bce e Consob hanno ricevuto relazione su indagine Mps-Mediobanca - qualche giorni prima delle perquisizioni scattate giovedì scorso nei confronti degli ... Scrive iltempo.it

Mps-Mediobanca: da procura relazione a Consob e Bce prima dei sequestri - Interlocuzione costante investigatori con Autorita' vigilanza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com

Azioni MPS -4,5%. La banca conferma indagine su Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio e ostacolo a Consob e BCE - Sono i player della grande operazione di risiko bancario che ha portato MPS a conquistare Mediobanca, decretando la fine dell’era della fortezza inespugnabile di Piazzetta Cuccia e sono ora tutti ... Da money.it