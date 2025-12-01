Banche | Bce e Consob hanno ricevuto relazione su indagine Mps-Mediobanca

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Bce e Consob hanno ricevuto - qualche giorni prima delle perquisizioni scattate giovedì scorso nei confronti degli indagati - una relazione dalla Procura di Milano che indaga sulla scalata di Mps a Mediobanca. È quanto si apprende da fonti giudiziarie. Le autorità di vigilanza "sono state informate tempestivamente di tutte le attività di indagine". I pm hanno così fornito a Consob e Bce un quadro dell'inchiesta che ipotizza un "concerto" nella scalata di Rocca Salimbeni a Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

