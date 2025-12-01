Ballando con le Stelle Barbara d’Urso in ospedale | situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

L’incidente in diretta e la corsa in ospedale. Il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle rischia di interrompersi bruscamente. Dopo l’incidente in diretta durante la puntata del 30 novembre, la conduttrice è apparsa su Instagram direttamente dall’ospedale, visibilmente provata. Si è recata al Sant’Andrea di Roma per accertamenti ortopedici, in particolare per controllare una spalla che già da settimane le causava dolori e difficoltà nei movimenti. Una spalla che peggiora: la d’Urso prova a resistere. Barbara aveva raccontato di essersi infortunata durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso in ospedale: situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

