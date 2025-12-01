Ballando con le Stelle Barbara d’Urso in ospedale | situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

Notizieaudaci.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente in diretta e la corsa in ospedale. Il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle rischia di interrompersi bruscamente. Dopo l’incidente in diretta durante la puntata del 30 novembre, la conduttrice è apparsa su Instagram direttamente dall’ospedale, visibilmente provata. Si è recata al Sant’Andrea di Roma per accertamenti ortopedici, in particolare per controllare una spalla che già da settimane le causava dolori e difficoltà nei movimenti. Una spalla che peggiora: la d’Urso prova a resistere. Barbara aveva raccontato di essersi infortunata durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

ballando con le stelle barbara d8217urso in ospedale situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

© Notizieaudaci.it - Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso in ospedale: situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

Scopri altri approfondimenti

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale dopo la caduta: le condizioni della conduttrice - La conduttrice si è presentata in ospedale per una visita ortopedica, dopo la caduta rimediata nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ... Lo riporta affaritaliani.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la rivelazione di Rossella Erra - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie di concorrenti più discusse e amate di Ballando con le Stelle. Riporta dilei.it

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso in ospedale. Cosa è successo e come sta - Infortunio alla spalla per Barbara D’Urso dopo l’ultima esibizione: la sua permanenza a Ballando con le stelle è ora in forte dubbio ... Si legge su corrieredellosport.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle: Barbara D'Urso in rotta con la produzione, la scelta sospetta e la lite con La Rocca. L'indiscrezione - Secondo i rumors continua ad esserci un "caso D'Urso" che scuoterebbe il dietro le quinte del programma del sabato sera, e le ultime indiscrezioni la vedono in rotta anche con il suo più grande alleat ... Da today.it

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso con Pasquale La Rocca, spoiler su nuova esibizione a Ballando con le stelle/ “È difficile ma…” - Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca continuano a incantare il pubblico di Ballando con le stelle: anche sabato scorso i due sono stati impeccabili ... Scrive ilsussidiario.net

ballando stelle barbara d8217ursoL’addio di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: parlano gli autori del programma - I bookmaker avevano ragione, a prescindere da come vada a finire, Barbara d’Urso sarà ricordata come la vera protagonista dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Secondo rds.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Barbara D8217urso