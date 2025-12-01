Ballando con le stelle Barbara d’Urso in ospedale | come sta con la spalla

Questa mattina Barbara d'Urso si è recata al pronto soccorso dopo l'infortunio alla spalla avuto a Ballando con le stelle: grande preoccupazione per la conduttrice che potrebbe abbandonare la gara ad un passo dalla finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Barbara d’Urso in ospedale: come sta con la spalla

