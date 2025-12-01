Ballando con le Stelle Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca | la rivelazione di Rossella Erra
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie di concorrenti più discusse e amate di Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino infatti non hanno mai nascosto di avere una forte intesa e in tanti sperano che fra i due possa nascere una relazione. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca insieme: parla Rossella Erra. Ne è convinta Rossella Erra, personaggio chiave di Ballando con le Stelle, che ha raccontato più volte di aver notato un feeling eccezionale fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Intervistata dal settimanale Mio, ha rivelato dettagli inediti sul legame fra la conduttrice e il ballerino. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Dalle piste di ballo allo sgabello della sincerità: Fognini a Belve! ?Il campione ligure Fabio Fognini è l'ospite di chiusura di stagione a Belve (Martedì, Rai 2)! ?Dopo aver infiammato la pista a Ballando con le Stelle, il "bad boy" del tennis si siede di front - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la rivelazione di Rossella Erra - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie di concorrenti più discusse e amate di Ballando con le Stelle. Da dilei.it
L’addio di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: parlano gli autori del programma - I bookmaker avevano ragione, a prescindere da come vada a finire, Barbara d’Urso sarà ricordata come la vera protagonista dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Scrive rds.it
“Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le Stelle”, l’indiscrezione - Barbara D’Urso starebbe valutando, insieme al ballerino Pasquale La Rocca, di abbandonare Ballando con le Stelle 2025 ... Lo riporta dilei.it