Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie di concorrenti più discusse e amate di Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino infatti non hanno mai nascosto di avere una forte intesa e in tanti sperano che fra i due possa nascere una relazione. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca insieme: parla Rossella Erra. Ne è convinta Rossella Erra, personaggio chiave di Ballando con le Stelle, che ha raccontato più volte di aver notato un feeling eccezionale fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Intervistata dal settimanale Mio, ha rivelato dettagli inediti sul legame fra la conduttrice e il ballerino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la rivelazione di Rossella Erra