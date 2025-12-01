Bagnolo (Reggio Emilia), 1 dicembre 2025 – Soccorsi mobilitati in mattinata sulla strada che collega Bagnolo a Correggio. Nei pressi di Fosdondo si è verificata la sbandata di un autocarro che trasportava mangimi, probabilmente diretto a qualche azienda agricola della zona. Vista la dinamica dell’incidente si era temuto il peggio, con l’autista che era rimasto bloccato nell’abitacolo. Per fortuna, però, il conducente sembra uscito quasi indenne dall’incidente, pur se è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Reggio per essere liberato dall’abitacolo e poi affidato agli accertamenti sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, autocarro sbanda e si ribalta fuori strada