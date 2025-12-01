Bagarre politica dopo un weekend di proteste

Tv2000.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana politica si apre con le polemiche tra maggioranza e opposizione dopo un fine settimana di proteste e di polemiche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

