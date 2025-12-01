Bagarre politica dopo un weekend di proteste
La settimana politica si apre con le polemiche tra maggioranza e opposizione dopo un fine settimana di proteste e di polemiche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
#TG2000 - Vertice a Palazzo Chigi. Bagarre #politica dopo la tornata elettorale #26novembre #TV2000 Vai su X
Violenza sulle donne, il caso Sgroi scatena la bagarre in consiglio. Milanesi: «Nessun punto di contatto tra i fatti contestati e questa amministrazione», Mapelli: «La maggioranza non ha preso alcuna posizione politica di condanna morale». #rivoltadadda #gio - facebook.com Vai su Facebook
Bagarre Aula dopo l'ok sulla giustizia, opposizioni protestano - Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver ... Riporta ansa.it
Camera, bagarre dopo il voto sulla riforma della giustizia: seduta sospesa - La capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al ... Da repubblica.it
Riforma della giustizia e separazione delle carriere, bagarre alla Camera dopo il via libera. Meloni: "Noi andiamo avanti" - In aula è scoppiata la bagarre dopo l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere. Secondo affaritaliani.it
Separazione carriere, bagarre in Aula dopo via libera a riforma giustizia: seduta sospesa. Tajani: «Non ho applaudito» - Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver ... Come scrive ilmessaggero.it
Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa - (Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera dopo l'approvazione della separazione delle carriere, a cui sono seguiti gli applausi del Governo. Come scrive notizie.tiscali.it
Riforma giustizia, bagarre in aula dopo il voto, referendum - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it