Bacchettata a Conerobus dall' assessore Baldelli | Unica azienda con i conti in rosso e criticità nella gestione

Francesco Baldelli, unico assessore regionale riconfermato in giunta per il secondo mandato e con il fardello del Trasporto pubblico locale oltre a quello delle Infrastrutture. Il Tpl è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bacchettata a Conerobus dall'assessore Baldelli: «Unica azienda con i conti in rosso e criticità nella gestione»

News recenti che potrebbero piacerti

Bacchettata a Conerobus dall'assessore Baldelli: «Unica azienda con i conti in rosso e criticità nella gestione» - Francesco Baldelli, unico assessore regionale riconfermato in giunta per il secondo mandato e con il fardello del Trasporto pubblico locale oltre a quello delle Infrastrutture. Si legge su msn.com

Silvetti, 'il Comune vuole preservare il patrimonio Conerobus' - I lavoratori di Conerobus scesi in piazza oggi ad Ancona per lo sciopero sono stati ricevuti in mattinata in Comune dal vicesindaco Giovanni Zinni. Scrive ansa.it

Conerobus, il comitato contro Zinni: "Nega i disagi di migliaia di cittadini" - Botta e risposta con l’assessore dopo la presentazione di 1600 firme "Le nostre richieste sono proposte concrete e soluzioni a costo zero". msn.com scrive