Col suo metro e settantotto di altezza, Nicola Pietrangeli era piccolino di statura se paragonato ai giganti odierni che di professione schiaffeggiano la palla da tennis (Sinner è alto 1,91). Del resto piccolino di statura è anche l’australiano Rod Laver, a mio giudizio il più grande tennista di sempre. Una volta lo vidi giocare dal vivo, era poco più alto della rete che separa i due giocatori. Eppure credo che una semifinale di Wimbledon in cui Pietrangeli fu sconfitto da Laver al quinto set sia stata una delle partite di tennis più belle mai giocate al mondo. Non sono il solo a pensarlo. Quanto ai suoi guadagni, quello che Pietrangeli guadagnava in un anno Sinner lo guadagna vincendo un torneo non particolarmente importante e senza dire degli astronomici guadagni che gli vengono dall’essere talmente presente negli spot televisivi pubblicitari, ciò che non esisteva ai tempi di Pietrangeli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Avvolto nella classe dei suoi colpi, Pietrangeli e la sua racchetta erano tutt’uno