Avvistato il gatto selvatico europeo | sta ripopolando la Toscana settentrionale

Firenze, 1 dicembre 2025 - La presenza del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) sulle montagne dell’ Appennino pistoiese non è più soltanto un’ipotesi, ma una certezza documentata. Nell’ Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF, un percorso di monitoraggio iniziato anni fa, ha finalmente registrato un ulteriore sviluppo fornendo delle immagini in alta definizione evidenti. Il primo avvistamento risale al marzo 2022, quando una fototrappola dell’Oasi aveva registrato il passaggio di un esemplare potenzialmente riconducibile alla specie. Le immagini furono condivise con Andrea Sforzi, direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma e referente nazionale del progetto di monitoraggio sul gatto selvatico, che ne confermò l’identificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avvistato il gatto selvatico europeo: sta ripopolando la Toscana settentrionale

