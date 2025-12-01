Avvento 2025 | qual è il suo significato Un messaggio che attraversa i secoli

L’ Avvento, nel calendario cristiano, segna l’inizio dell’anno liturgico e indica un periodo di preparazione al Natale. È una tradizione antica, che nasce tra IV e VI secolo nelle prime comunità cristiane d’Europa, quando il tempo dell’attesa veniva vissuto come un cammino spirituale e non ancora come una stagione legata al calendario festivo moderno. In origine era un periodo variabile, più vicino allo spirito quaresimale che alle celebrazioni natalizie: l’Avvento prevedeva digiuni, rinunce e momenti dedicati alla riflessione. Era un tempo che chiedeva di rallentare per arrivare preparati al significato del Natale: non solo la nascita di Gesù, ma l’idea di un rinnovamento interiore e collettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Avvento 2025: qual è il suo significato. Un messaggio che attraversa i secoli

