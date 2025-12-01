AVS contro Mastella | Restiamo convintamente all’opposizione consiliare a Palazzo Mosti
Tempo di lettura: 2 minuti “Ringraziamo il sindaco Mastella per l’attenzione dedicata anche alle questioni interne degli altri partiti, ma ribadiamo che Alleanza Verdi e Sinistra assume ogni decisione, presente e futura in piena autonomia, partendo dal confronto con i territori. – così in una nota la direzione di AVS Sannio. Lo abbiamo già affermato e lo confermiamo: AVS rimane convintamente all’opposizione consiliare a Palazzo Mosti e non saranno certo le percentuali elettorali raggiunte dall’uno o dall’altro partito a determinare il nostro posizionamento anche nel futuro. Del resto, l’attuale composizione del Consiglio regionale – invariata per Noi di Centro rispetto al 2020 – non ha influito sugli schieramenti delle successive amministrative, che hanno visto da un lato il centrosinistra e dall’altro Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
