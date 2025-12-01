Avengers | Doomsday – Il primo trailer è vicino?

Con il periodo natalizio alle porte, i fan Marvel potrebbero ricevere uno dei regali più attesi: il primo trailer di Avengers: Doomsday. Come forse saprete, dicembre segnerà anche l’uscita di Avatar: Fuoco e cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron. Vista l’importanza del franchise e il suo rilascio in IMAX e 3D, molti ritengono che Avatar 3 sia la vetrina perfetta per lanciare il primo trailer del prossimo grande evento cinematografico Marvel. La data di uscita di Avatar: Fuoco e cenere è fissata al 17 dicembre; tuttavia, nuovi rumor suggeriscono che Marvel Studios potrebbe pubblicare il trailer di Doomsday online prima del debutto in sala. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Il primo trailer è vicino?

