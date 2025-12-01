Avellino – Carabinieri diffondono il Violenzametro per prevenire e riconoscere la violenza di genere

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino promuove il 'Violenzametro' e iniziative di sensibilizzazione per prevenire la violenza di genere e tutelare le vittime. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l' Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di comunicazione e responsabilizzazione finalizzata a rafforzare la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere e a incoraggiare le vittime a denunciare. Tra gli strumenti messi a disposizione a livello nazionale, particolare rilievo assume il "Violenzametro", un test di autovalutazione pubblicato sul sito istituzionale www.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. - facebook.com Vai su Facebook

