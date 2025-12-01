Avanzata record della Russia in Ucraina | novembre il mese con più conquiste territoriali del 2025 il secondo dall’inizio della guerra

Novembre si conferma un mese nero per l’esercito ucraino impegnato a contrastare l’avanzata russa nel Donbass. Alle porte dell’inverno, come successo nel 2024, i soldati di Kiev cedono sotto i colpi del nemico che, in attesa di sviluppi diplomatici dai diversi round di colloqui iniziati con il summit di Ginevra, continua a tenere alta la pressione sugli uomini fedeli al presidente Volodymyr Zelensky. Così Afp, analizzando i dati dell’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), riporta che il mese di novembre è quello in cui l’avanzata delle truppe di Mosca è stata maggiore rispetto a tutto l’anno precedente, con 701 chilometri quadrati sottratti all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avanzata record della Russia in Ucraina: novembre il mese con più conquiste territoriali del 2025, il secondo dall’inizio della guerra

