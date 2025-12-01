Autovelox e multe nulle il comandante di Pordenone | Abbiamo le armi spuntate

Pordenone, 1 dicembre 2025 - Sugli autovelox "abbiamo le armi spuntate". Dopo il censimento nazionale voluto dal ministro Matteo Salvini - poco meno di 3.700 quelli segnalati dai sindaci entro il 28 novembre, la data fissata come scadenza - il comandante della polizia locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto, riparte da qui: "Le esigenze di controllo ci sono eccome”. Non possiamo essere noi a trasgredire. le regole che chiediamo di seguire. Evidenzia il comandante della polizia locale di Pordenone: “Purtroppo se non c'è una punizione la gente se ne frega. Ma non possiamo essere noi a trasgredire le regole che chiediamo di seguire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

