Autovelox e multe nulle il comandante di Pordenone | Abbiamo le armi spuntate

Pordenone, 1 dicembre 2025 - Sugli autovelox "abbiamo le armi spuntate". Dopo il censimento nazionale voluto dal ministro Matteo Salvini - poco meno di 3.700 quelli segnalati dai sindaci entro il 28 novembre, la data fissata come scadenza - il comandante della polizia locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto, riparte da qui: "Le esigenze di controllo ci sono eccome”. Non possiamo essere noi a trasgredire. le regole che chiediamo di seguire. Evidenzia il comandante della polizia locale di Pordenone: “Purtroppo se non c'è una punizione la gente se ne frega. Ma non possiamo essere noi a trasgredire le regole che chiediamo di seguire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autovelox e multe nulle, il comandante di Pordenone: “Abbiamo le armi spuntate”

Contenuti che potrebbero interessarti

- Da spegnere - I velox non in regola ora vanno disattivati. #veneto #autovelox #multe - facebook.com Vai su Facebook

Chieri, autovelox di strada Fontaneto. Sicchiero: "Le multe? Sono legittime" Vai su X

Autovelox e multe nulle, il comandante di Pordenone: “Abbiamo le armi spuntate” - Non possiamo chiedere ai cittadini di rispettare le regole e poi essere proprio noi a trasgredirle. Come scrive quotidiano.net

Autovelox, il MIT fa l’elenco degli “autorizzati”: molte multe saranno comunque nulle - Ecco cosa comporta il nuovo censimento per la validità delle multe stradali. Segnala clubalfa.it

Autovelox, multe nulle per 7.000 dispositivi non censiti. Online la mappa di quelli attivi sul territorio - Dopo due mesi esatti dall’annuncio del censimento, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzat ... Si legge su uominietrasporti.it

Autovelox, censimento concluso: è online l’elenco nazionale. Multe nulle se i dispositivi non sono registrati - L'elenco pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti giocherà a favore degli automobilisti: contravvenzioni nulle se l'autovelox non compare nella lista ... Come scrive startupitalia.eu

Novità multe autovelox: quelle emesse da dispositivi non registrati sono nulle - Le multe elevate con l'autovelox possono essere annullate se il dispositivo non risulta correttamente registrato sul sito del Ministero dei Trasporti. Da money.it

Autovelox: terminato il censimento: multe nulle per i non registrati - Ma resta il nodo dell'omologazione - A partire da oggi, sabato 29 novembre, chi non ha fornito i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con una ulteriore conseguenza: le multe elevate da apparecchi non ... Da affaritaliani.it