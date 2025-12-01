Autovelox CiTiEsse cita Mit per condotta omissiva su decreto ministeriale necessario a omologare apparecchi | Perdite economiche per €615mila

La società deputata alla vendita e alla manutenzione degli autovelox, ha puntato il dito contro i Ministeri dei Trasporti e dell'Interno per non aver emanato il decreto necessario all'omologazione degli apparecchi. Omologazione senza cui le multe non sarebbero legalmente valide, provocando così una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Autovelox, Ci.Ti.Esse cita Mit per "condotta omissiva" su decreto ministeriale necessario a omologare apparecchi: "Perdite economiche per €615mila"

