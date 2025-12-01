Autovelox autorizzati l’elenco pubblicato dal Ministero Ecco dove si trovano quelli in Toscana
Firenze, 1 dicembre 2025 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’ elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale, un censimento che diventa da oggi il nuovo spartiacque per la validità delle sanzioni. Entro venerdì 28 novembre gli enti locali erano infatti obbligati a registrare sulla piattaforma del Mit tutti i dispositivi presenti sul proprio territorio, indicando marca, modello, matricola, estremi dell’approvazione o omologazione e posizione chilometrica. Quali sono gli autovelox autorizzati. L’archivio è consultabile liberamente qui: https:velox. 🔗 Leggi su Lanazione.it
