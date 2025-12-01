Auto vola giù dal cavalcavia mentre arriva il treno | orrore in Italia Immagini tremende

. Nella pomeriggio di questo 1 dicembre, il silenzio e la tranquillità sono state spezzate da uno spaventoso incidente. Due persone viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, la loro vettura ha improvvisamente perso aderenza ed è precipitata da un cavalcavia ferroviario, terminando la sua corsa sui binari sottostanti. Proprio in quell’istante, un treno locale era in arrivo. Auto cade dal cavalcavia sui binari con treno in arrivo. L’incidente choc ha avuto luogo lungo un tratto ferroviario che rappresenta un crocevia vitale per i collegamenti tra province. 🔗 Leggi su Tvzap.it

