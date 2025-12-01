Auto precipita sui binari mentre sta arrivando il treno | schianto schivato per un soffio
Piacenza, 1 dicembre 2025 – Tragedia sfiorata nel Piacentino, dove nel primo pomeriggio un’auto è precipitata dal cavalcavia ferroviario sui binari del treno. Il bilancio è di due persone ferite (una grave), ma poteva essere ancora più disastroso poiché mentre la vettura è caduta, stava sopraggiungendo un treno che è riuscito a fermarsi a soli 200 metri dall’auto. L’episodio è accaduto a Polignano di Caorso, in provincia di Piacenza, sulla linea ferroviaria Piacenza-Cremona (che è stata interrotta). Dalle prime informazioni che giungono, i passeggeri dell’auto sarebbero due pachistani che erano da poco usciti dal lavoro in un'azienda della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
