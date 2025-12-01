Auto giù dal cavalcavia finisce sui binari mentre sta per passare il treno | feriti fermato in tempo

Un grave incidente ha sconvolto nella mattinata dell’1 dicembre la quiete di Caorso, in provincia di Piacenza, trasformando un normale tragitto in una scena di emergenza complessa e drammatica. Una Fiat Punto con due persone a bordo è precipitata dal cavalcavia ferroviario che sovrasta la linea Piacenza-Cremona, finendo capovolta sui binari sottostanti. L’impatto violentissimo ha immediatamente fatto scattare l’allarme e ha imposto l’interruzione della circolazione ferroviaria nella zona di Polignano di Caorso, dove si sono concentrate in pochi minuti numerose squadre di soccorso. Le due persone coinvolte, entrambe di origine pachistana, stavano tornando dal lavoro in un’azienda del territorio e percorrevano la strada provinciale 20. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it