Auto cade dal cavalcavia e si schianta sui binari a Piacenza | 2 feriti treno fermato appena in tempo
Un’auto con due persone a bordo è precipitata giù da un cavalcavia ferroviario sulla linea Piacenza-Cremona a Caorso. Le due persone coinvolte sono rimaste ferie gravemente e trasportate d’urgenza in ospedale. In quel momento stava sopraggiungendo un treno che si è fermato appena in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
