Auto cade dal cavalcavia e si schianta sui binari a Piacenza | 2 feriti treno fermato appena in tempo

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto con due persone a bordo è precipitata giù da un cavalcavia ferroviario sulla linea Piacenza-Cremona a Caorso. Le due persone coinvolte sono rimaste ferie gravemente e trasportate d’urgenza in ospedale. In quel momento stava sopraggiungendo un treno che si è fermato appena in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Auto cade dal cavalcavia e si schianta sui binari a Piacenza: 2 feriti, treno fermato appena in tempo - Un’auto con due persone a bordo è precipitata giù da un cavalcavia ferroviario sulla linea Piacenza- Come scrive fanpage.it

auto cade cavalcavia schiantaAuto impazzita sfonda il parapetto e precipita nel dirupo, il video dell’incidente a Salerno - Auto sfonda il parapetto e precipita per 10 metri: salvo il conducente ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Cade Cavalcavia Schianta