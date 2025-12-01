Aurelio De Laurentiis | Bisogna sparecchiare la tavola da ciò che è vecchio e il calcio è stravecchio

Il presidente del Napoli, dal Gran Galà del Calcio, ha parlato delle problematiche del mondo del pallone: "Triste e anacronistico. Bisogna sparecchiare la tavola da ciò che è vecchio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

L’assist servito ieri all'Olimpico di Roma, a David Neres contro i giallorossi, lo avvicina di molto al raggiungimento di uno dei tre bonus inclusi nel suo contratto con il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis. - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano. Vai su X

Aurelio De Laurentiis esalta il Napoli: “Più forti dell’anno scorso” - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interpellato a margine del Gran Galà del Calcio sulla stagione dei campioni d’Italia, che dopo la tredicesima giornata sono in testa alla ... Si legge su sportal.it

De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Così ha affermato il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio Aic. Si legge su corrieredellosport.it

Pagina 2 | De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Napoli, sta sempre più trovando spazio nello scacchiere di Conte: "L'anno scorso avevamo una sola competizione da dover fare ed era difficile far venire fuori le caratteris ... Da corrieredellosport.it

"Napoli più forte", De Laurentiis vuole lo scudetto e Conte risponde: "Il nostro obiettivo" - Ritrovata la vetta dopo il successo con la Roma, presidente e tecnico in sintonia al Gran Galà del Calcio: ecco cosa hanno detto ... Secondo tuttosport.com

Gran Galà 2025, De Laurentiis: «Napoli più forte. Servono stati generali del calcio» - Tuona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dal palco del Gran Galà del Calcio AIC 2025: «Se fossimo meno società chiuderemmo il campionato ... Segnala msn.com

Qui Napoli - De Laurentiis: "Sono convinto che questa squadra sia più forte dello scorso anno. Neres? Ha già segnato tre gol, mentre nello scorso campionato..." - A margine del Gran Galà del Calcio Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (prossima avversaria della Juventus in campionato), ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la rosa azzurra ... Segnala tuttojuve.com