Aumento pensioni dal 1° gennaio 2026 | la tabella con gli importi
orna la perequazione e come ogni anno le pensioni vengono ritoccate all'insù. Quest'anno gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo (2.413,60 euro lordi al mese) subiranno un aumento dell'1,4% così come stabilito dal ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dell'inflazione stimata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
