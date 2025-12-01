Aumentano i prezzi degli skipass in Italia | quali sono le mete convenienti per sciare e dove costa di più

L'indagine del Codacons sui prezzi degli skipass rivela un considerevole aumento, sia sulle tariffe giornaliere che sugli abbonamenti per la settimana bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Mercatino Franchising San Maurizio Canavese. . MENTRE GLI ALTRI GONFIANO I PREZZI PER SCENDERE... ...noi abbiamo sempre prezzi bassi, e oggi aggiungiamo pure lo sconto. Sai come funziona il Black Friday mainstream? Aumentano il prezzo a sett - facebook.com Vai su Facebook

Alla #borsamerci di #camcomtorino prezzi in aumento per frumento panificabile, biscottiero, comunitario, orzo nazionale, orzo francese, soia estera. Prezzi in calo per girasole , soia tostata nazionale ed estera, buccette di soia. #prezzi Vai su X

Aumentano i prezzi degli skipass in Italia: quali sono le mete convenienti per sciare e dove costa di più - L'indagine del Codacons sui prezzi degli skipass rivela un considerevole aumento, sia sulle tariffe giornaliere che sugli abbonamenti per la settimana ... Riporta fanpage.it

Altroconsumo, skipass sempre più cari: quanto costa sciare in Italia e all'estero - Altroconsumo ha pubblicato un’indagine su 44 località sciistiche italiane e dell’arco alpino, confermando per la stagione 2025- Come scrive msn.com

Skipass, quanto costa una giornata sugli sci: quali sono le località più care fra quelle frequentate dai milanesi - Altroconsumo ha valutato i prezzi in 44 stazioni sciistiche: la tariffa media per il biglietto giornaliero è aumentata del 4% rispetto all’anno passato ... Come scrive msn.com

Il caro-skipass è ovunque, ma non dappertutto - Tra promozioni stagionali e comprensori meno battuti esistono margini reali per godersi la neve senza dilapidare lo stipendio ... Segnala gqitalia.it

Skipass 2025/26, sciare in Italia costerà di più: prezzi fino a 86 euro al giorno - La stagione invernale 2025/2026 si annuncia calda: l’ossimoro non riguarda il meteo, ovviamente, ma i prezzi. Scrive siviaggia.it

Skipass giornaliero: perché aumenta e come spendere meno per godersi la montagna - Risparmia fino al 30% sullo skipass acquistando online in anticipo, usa formule familiari o “pay per use”: ecco come sciare senza svenarsi. Lo riporta alfemminile.com