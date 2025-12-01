Auguri Agi 75 anni di informazione
AGI - Una festa per celebrare un anniversario importante, ma anche un momento di riflessione sul momento difficile che l'informazione vive sotto diversi punti di vista: dalla libertà di espressione minacciata alla crisi economica del settore, fino alla fase di transizione verso forme espressive digitali più avanzate. Esponenti politici, delle istituzioni, dell'informazione e della cultura si ritrovano al Gazometro di Roma per sottolineare l'importanza dell'evento. . 🔗 Leggi su Agi.it
Editoria: Fontana, 'congratulazioni ad Agi e auguri per il futuro' - "Settantacinque anni di storia fanno dell’Agi una presenza solida nel panorama dell’informazione italiana. Lo riporta lanuovasardegna.it
Mattarella: "Agi prosegua l'attività con il prestigio e la vivacità della sua lunga storia" - "In occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Giornalistica Italia, desidero far giungere a lei, gentile direttrice, alle redazioni e a tutto ... Come scrive msn.com