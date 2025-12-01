Aubameyang la rinascita infinita | De Zerbi ha ritrovato un campione che corre più del tempo

Quando nel gennaio del 2018 Pierre-Emerick Aubameyang annunciò il suo passaggio all’Arsenal con quel celebre sfogo social – “Auba è pazzo, e sì: io sono pazzo” – sembrava l’inizio dell’ultima grande scalata della sua carriera. Premier League, poi Barcellona, quindi Chelsea, fino alla parentesi dorata in Arabia Saudita: un giro del mondo che spesso per gli attaccanti della sua generazione rappresenta l’ultimo atto. E invece no. Perché oggi, a 36 anni, Auba ha deciso di sorprendere ancora tutti. Al suo ritorno al Marsiglia, sotto la guida di Roberto De Zerbi, sta vivendo un rendimento che ha pochi paragoni in Europa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

