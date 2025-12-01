Attitudini | Nessuna la recensione del documentario su Aldo Giovanni e Giacomo

Con Attitudini: Nessuna, Sophie Chiarello ci porta in viaggio nella vita e nella carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, raccontando una storia di amicizia e di riscatto sociale. La recensione di Carola Proto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Attitudini: Nessuna, la recensione del documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Altre letture consigliate

Che Tempo Che Fa. . “Il nome faceva ridere, poi basta!” - Giacomo con Aldo e Giovanni a Che Tempo Che Fa con Attitudini: Nessuna e con il racconto di alcune indimenticabili serate - facebook.com Vai su Facebook

Attitudini: nessuna, la recensione. Tutta (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo Vai su X

Attitudini: Nessuna, la recensione del documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo - Attitudini: Nessuna la nostra recensione del documentario di Sophie Chiarello su Aldo Giovanni e Giacomo uscita 4 dicembre Milano anni '80 amicizia teatro ... Come scrive comingsoon.it

Attitudini: nessuna, la recensione. Tutta la (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo - Sophie Chiarello scrive e dirige Attitudini: nessuna, un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si legge su msn.com

Attitudini - Nessuna, un autoritratto divertente - ma con squarci di riflessione - su un trio comico memorabile - Sophie Chiarello accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana. Si legge su mymovies.it

“Attitudini: Nessuna”, Aldo, Giovanni e Giacomo nel documentario di Sophie Chiarello - Al cinema dal 4 dicembre 2025 il documentario di Sophie Chiarello "Attitudini: Nessuna", dedicato al trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Da bitculturali.it

Attitudini: nessuna, conferenza stampa del film su Aldo, Giovanni e Giacomo - Conferenza stampa su Attitudini: nessuna, nuovo docufilm diretto da Sophie Chiarello su Aldo, Giovanni e Giacomo. Secondo cinefilos.it

ATTITUDINI: NESSUNA - Il nostro docupanettone di Natale lo ha definito scherzosamente Giacomo Poretti presentandolo alla stampa. Come scrive cinespettacolo.it