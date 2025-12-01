Atti persecutori a distanza su una donna bergamasca | arrestato 56enne di Messina

Nel pomeriggio dello scorso 24 ottobre, una 55enne residente in provincia ha denunciato ai carabinieri di Curno gli atti persecutori posti in essere nei suoi confronti da un 56enne di Messina. Sebbene i due non si fossero mai incontrati fisicamente, l’uomo, dopo uno scambio di messaggi con la donna tramite la piattaforma di messaggistica di un famoso social network, dal mese di agosto scorso ha messo in atto dei veri e propri comportamenti persecutori: numerose ed insistenti chiamate, messaggi e video (anche artefatti mediante l’uso di intelligenza artificiale), a tutte le ore del giorno e della notte, dal tono minaccioso, a seguito dei quali la donna, temendo per la propria incolumità, si è convinta a riportare tutto ai militari e ad adire alle vie legali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

