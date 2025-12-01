Attacco preventivo Nato alla Russia Zakharova risponde a Cavo Dragone | Dichiarazioni estremamente irresponsabili vuole escalation

"Stiamo studiando tutto - aveva dichiarato Cavo Dragone - sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando" La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha risposto alle dichiarazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

attacco preventivo nato alla russia zakharova risponde a cavo dragone dichiarazioni estremamente irresponsabili vuole escalation

Attacco preventivo Nato alla Russia, Zakharova risponde a Cavo Dragone: "Dichiarazioni estremamente irresponsabili, vuole escalation"

