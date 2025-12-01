Attacco preventivo Nato alla Russia Zakharova risponde a Cavo Dragone | Dichiarazioni estremamente irresponsabili vuole escalation
"Stiamo studiando tutto - aveva dichiarato Cavo Dragone - sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando" La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha risposto alle dichiarazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
