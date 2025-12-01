Attacco preventivo alla Russia Zakharova | Nato irresponsabile
“Un attacco preventivo della Nato contro la Russia? Sono parole irresponsabili”. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, risponde all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ritenute “irresponsabili e aggressive". Mosca considera le parole dell'ufficiale italiano "una mossa estremamente irresponsabile, che dimostra la volonà dell'alleanza di continuare l'escalation". "Consideriamo questo un tentativo deliberato di indebolire gli sforzi per superare la crisi ucraina", ha affermato. "Chi rilascia tali dichiarazioni dovrebbe essere consapevole dei rischi e delle possibili conseguenze, anche per gli stessi membri dell'alleanza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
