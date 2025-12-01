Attacco a La Stampa il discorso di John Elkann | Continueremo a informare senza farci intimidire

John Elkann visita la sede de La Stampa dopo l'assolto, il discorso alla redazione: "Non ci faremo intimidire", cosa ha detto.

Attacco alla Stampa, Elkann rompe il silenzio: «Violenza vile». Rafforzata la sicurezza - L’attacco contro la Stampa è stato definito “brutale e vile”, un assalto che ha lasciato il segno non solo sulle porte forzate ma sull’idea stessa di libertà di chi ogni giorno costruisce un giornale. Riporta giornalelavoce.it

