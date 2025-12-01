Attacchi preventivi Nato? Ira di Mosca
20.00 "Riteniamo che la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile che dimostra la volontà dell'Alleanza di continuare a muoversi verso un' escalation".Così la portavoce del miniro degli Esteri russo Maria Zakharova, sull'intervista al Financial Times del presidente del Comitato militare Nato. E' un "tentativo deliberato di minare gli sforzi volti a trovare una via di uscita alla crisi ucraina",incalza.Chi dichiara sia "consapevole dei rischi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
