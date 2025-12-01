Atreju confronto mancato tra Schlein e Meloni | il livello dei nostri politici mi ricorda un’assemblea liceale
Il mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ad Atreju ci dice, al di là delle troppe chiacchiere dedicate all’”evento”, che il livello dei nostri politici somiglia sempre più a quello di un’assemblea liceale. Quella popolata da personaggi fintamente estremisti, scioccamente drastici e tetragoni a ogni forma di confronto e di messa in discussione delle proprie ferree convinzioni. Insomma, non propriamente i personaggi pittoreschi ma teneri dei libri di Domenico Starnone, quanto piuttosto l’umanità degradata del nostro tempo: ignorante, proiettata su un virtuale tanto autoreferenziale quanto sterile, omologata dalla consuetudine a farsi i selfie ritoccando le imperfezioni, nell’illusione nietzscheana che non esistano più i fatti ma soltanto le sovrane interpretazioni di ciascuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
