Athletic Bilbao-Real Madrid mercoledì 03 dicembre 2025 ore 19:00

Infobetting.com | 1 dic 2025

Tre giornate fa il Real Madrid era saldamente leader della Liga: 5 punti di vantaggio sul Barcellona e uno scontro diretto vinto rappresentavano solide certezze per i Blancos. Improvvisamente qualcosa si è rotto nella capolista: tre pareggi consecutivi, l’ultimo domenica notte a Montilivi, nonostante i disperati tentativi di portarla a casa nel finale, hanno decretato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

athletic bilbao real madrid mercoled236 03 dicembre 2025 ore 19 00 formazioni ufficiali quote pronostici segnano entrambe a san mam232s

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Real Madrid (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a San Mamès?

