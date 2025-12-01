Athletic Bilbao-Real Madrid mercoledì 03 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Massima pressione sui Blancos
Tre giornate fa il Real Madrid era saldamente leader della Liga: 5 punti di vantaggio sul Barcellona e uno scontro diretto vinto rappresentavano solide certezze per i Blancos. Improvvisamente qualcosa si è rotto nella capolista: tre pareggi consecutivi, l’ultimo domenica notte a Montilivi, nonostante i disperati tentativi di portarla a casa nel finale, hanno decretato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
