Atalanta un’altra soddisfazione per Raffaele Palladino

1 dic 2025

La vittoria maturata contro la sua ex squadra ha un sapore particolare per l’attuale tecnico della “Dea” È stato costretto ad andarsene. La vecchia dirigenza non lo stimava e oggi, proprio da allenatore dell’ Atalanta, si è tolto forse un’altra soddisfazione. Raffaele Palladino batte la sua ex Fiorentina con una prestazione convincente: dopo aver sbloccato il risultato, non ci sono stati di fatto dubbi sul risultato finale. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Una vittoria che amplifica la crisi della Viola, sempre ultima con 6 punti insieme al Verona, e che aumenta il malumore dei supporter toscani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

