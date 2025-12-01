La vittoria maturata contro la sua ex squadra ha un sapore particolare per l’attuale tecnico della “Dea” È stato costretto ad andarsene. La vecchia dirigenza non lo stimava e oggi, proprio da allenatore dell’ Atalanta, si è tolto forse un’altra soddisfazione. Raffaele Palladino batte la sua ex Fiorentina con una prestazione convincente: dopo aver sbloccato il risultato, non ci sono stati di fatto dubbi sul risultato finale. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Una vittoria che amplifica la crisi della Viola, sempre ultima con 6 punti insieme al Verona, e che aumenta il malumore dei supporter toscani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Atalanta, un’altra soddisfazione per Raffaele Palladino