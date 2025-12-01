Atalanta un’altra soddisfazione per Raffaele Palladino
La vittoria maturata contro la sua ex squadra ha un sapore particolare per l’attuale tecnico della “Dea” È stato costretto ad andarsene. La vecchia dirigenza non lo stimava e oggi, proprio da allenatore dell’ Atalanta, si è tolto forse un’altra soddisfazione. Raffaele Palladino batte la sua ex Fiorentina con una prestazione convincente: dopo aver sbloccato il risultato, non ci sono stati di fatto dubbi sul risultato finale. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Una vittoria che amplifica la crisi della Viola, sempre ultima con 6 punti insieme al Verona, e che aumenta il malumore dei supporter toscani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Se da una parte oggi ha messo un altro tassello verso la risalita della sua Atalanta, dall’altra Raffaele Palladino ha visto la sua ex squadra sprofondare ancora di più. Con questa di oggi la Fiorentina arriva a quota 7 sconfitte in campionato e ancora a 0 vittorie, - facebook.com Vai su Facebook
Conte esiste Atalanta travolta: 3-1? Juve, altra frenata? Chivu-Max a carte scoperte C'è la Spagna tra l'Italia e la Davis La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 23 novembre #Corrieredellosport Vai su X
Atalanta, un’altra soddisfazione per Raffaele Palladino - Palladino e la vittoria contro la Fiorentina dal sapore speciale. calciomercato.it scrive
Super Atalanta a Francoforte e Palladino svela: “Ho chiesto a ognuno un aggettivo per ritrovare il dna” - Il tecnico svela: "Ho chiesto un aggettivo a ogni giocatore per definire il Dna della squadra. Scrive ilfattoquotidiano.it
Atalanta, Palladino dopo la vittoria in Champions: “Notte magica, mi hanno regalato una serata straordinaria” - Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sua prima vittoria da allenatore in Champions League. Riporta gonfialarete.com