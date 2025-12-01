Atalanta Scalvini ancora ai box Turnover contro il Genoa in Coppa Italia

CALCIO. Il difensore, ai box per un risentimento muscolare, va verso il forfait nella gara contro i rossoblù, mercoledì 3 dicembre (alle 15) alla New Balance Arena. Sportiello probabile titolare tra i pali, spazio a chi ha giocato meno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Scalvini ancora ai box. Turnover contro il Genoa in Coppa Italia

Scopri altri approfondimenti

#Atalanta-#Fiorentina, i convocati della Dea: la scelta su #Scalvini - facebook.com Vai su Facebook

ULTIME DA ZINGONIA ? Assenti soltanto Bakker e Scalvini. A Zingonia tanti sorrisi tra i ragazzi e molta serenità trasmessa da Palladino. Poi la partenza dell' #Atalanta nel pomeriggio, a seguire poi la conferenza stampa ? Vai su X

Atalanta, Scalvini ancora ai box. Turnover contro il Genoa in Coppa Italia - Scalvini, ai box per un risentimento muscolare, va verso il forfait contro il Genoa. ecodibergamo.it scrive

Atalanta, infortunio muscolare per Scalvini: in dubbio con la Fiorentina - Altro infortunio in casa Atalanta, si ferma per la terza volta in stagione, Giorgio Scalvini. Si legge su firenzeviola.it

Atalanta, lieve lesione all’adduttore per Scalvini. Risentimento fasciale per CDK - Dovrà restare ai box per più di 15 giorni Giorgio Scalvini dopo l’infortunio rimediato nel corso della gara di Champions League tra la sua Atalanta e il Paris Saint- Secondo gianlucadimarzio.com

Atalanta, risentimento muscolare per Scalvini - Nuovo stop per il difensore, che si era già fermato a settembre e poi ad ottobre. Come scrive ecodibergamo.it

Atalanta, altra rimonta: Scalvini e De Ketelaere firmano il sorpasso sul Monza - In casa Atalanta non ci sono Zappacosta (fastidio all’anca destra) e Kossounou (fisiologica gestione dei carichi). Come scrive gazzetta.it

Infortuni Atalanta: le condizioni di De Ketelaere e Scalvini - 0, al Parco dei Principi contro il Psg ha dovuto fare i conti con gli infortuni muscolari di De Ketelaere e Scalvini. Da corrieredellosport.it