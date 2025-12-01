Atalanta-Genoa Coppa Italia 03-12-2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta e Genoa si trovano di fronte in settimana per disputare l’ottavo di finale di Coppa Italia, che andrà in scena in casa dei bergamaschi alla New Balance Arena. La Dea ha ritrovato il sorriso e soprattutto le prestazioni, come dimostrano le brillanti vittorie in Champions con il Francoforte e in campionato con la Fiorentina. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

atalanta genoa coppa italia 03 12 2025 ore 15 00 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Atalanta-Genoa (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

atalanta genoa coppa italiaAtalanta-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Palladino e De Rossi, recentemente arrivati sulle panchine della Dea e del Grifone, si contenderanno l’accesso ai quarti di finale ... Segnala tuttosport.com

atalanta genoa coppa italiaAtalanta-Genoa, De Rossi punta su Ekhator e Carboni - 1: Sportiello; Dijmsiti, Hien Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Riporta ilsecoloxix.it

atalanta genoa coppa italiaCoppa Italia, Atalanta-Genoa: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tricolore: le probabili scelte di Palladino e De Rossi ... Secondo msn.com

atalanta genoa coppa italiaAtalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator al centro del tridente, Dea coi titolarissimi - Queste le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa: ATALANTA (3- Secondo tuttomercatoweb.com

atalanta genoa coppa italiaCoppa Italia: il Genoa prova a sbancare Bergamo per passare il turno. LA DIRETTA TESTUALE - Negli ottavi di finale il Grifone affronta l'Atalanta. Come scrive rainews.it

atalanta genoa coppa italiaAtalanta, oggi il Genoa in Coppa Italia. Rientra Scalvini - A Bergamo gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Genoa Coppa Italia