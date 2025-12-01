Atalanta-Genoa Coppa Italia 03-12-2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Atalanta e Genoa si trovano di fronte in settimana per disputare l’ottavo di finale di Coppa Italia, che andrà in scena in casa dei bergamaschi alla New Balance Arena. La Dea ha ritrovato il sorriso e soprattutto le prestazioni, come dimostrano le brillanti vittorie in Champions con il Francoforte e in campionato con la Fiorentina. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
LA SQUALIFICA | Gagliardini ammonito col Genoa, salterà l'Atalanta - facebook.com Vai su Facebook
? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X
Dove vedere Atalanta-Genoa di Coppa Italia in diretta tv e streaming? - Atalanta e Genoa si sfidano in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente va ai quarti, la perdente viene eliminata. Come scrive goal.com
Atalanta, già al lavoro: mercoledì sfida al Genoa in Coppa Italia - Genoa, ottavi di Coppa Italia: Scalvini sotto osservazione, possibile turnover per Palladino. Da calcioatalanta.it
Atalanta-Genoa: dirigerà Mario Perri di Roma - Genoa, Coppa Italia: sarà Mario Perri di Roma 1 a dirigere il match. Come scrive calcioatalanta.it
Dove vedere Atalanta - Genoa: orario, probabili formazioni e fattori chiave della gara di Coppa Italia - Genoa ottavi Coppa Italia 2025/26: probabili formazioni aggiornate, tattiche, punti chiave e possibili scenari per la sfida secca in programma mercoledì 3 dicembre alla Gewiss Arena. tag24.it scrive
Coppa Italia, ottavi al via: Inter, Milan e Juve in prima serata Mediaset - Scendono in campo le big di Serie A nel prossimo turno della coppa nazionale: ecco il programma di Mediaset per tutte le partite. calcioefinanza.it scrive
Atalanta-Genoa, Coppa Italia: l’arbitro è Perri. Al Var Prontera - Tutte le designazioni degli ottavi di finale ... Si legge su pianetagenoa1893.net