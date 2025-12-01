Atalanta-Fiorentina 2-0 Kossounou e Lookman mandano a fondo i viola
(Adnkronos) – L’Atalanta supera in casa la Fiorentina per 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A e rilancia le proprie speranze europee conquistando l’undicesimo posto. I viola restano invece fermi in penultima posizione e in piena zona retrocessione. A decidere sono i gol di Kossounou nel primo tempo e Lookman nella ripresa. Parte forte la Fiorentina con Kean che si crea un’occasione al 5? ma viene fermato da Carnesecchi. L’Atalanta risponde al 13? con De Ketelaere, questa volta a intervenire è De Gea, che poi deve impegnarsi per respingere un rasoterra di Zappacosta al 27?. Il portiere della Dea è invece impegnato a sventare il tiro di Piccoli al 36?, mentre lo spagnolo interviene su De Ketelaere un minuto dopo. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il telecronista di Sky si è innervosito durante Atalanta-Fiorentina per alcuni problemi audio - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 #SerieA #RomaNapoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #Milan #Atalanta #Fiorentina #Calcio #Campionato #Football Vai su X
Atalanta-Fiorentina 2-0: video, gol e highlights - Otto partite e oltre due mesi dopo, l'Atalanta ritrova la vittoria in campionato. Riporta sport.sky.it
Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: De Ketelaere incontenibile, Lookman incisivo, Kean non morde - L'Atalanta torna alla vittoria in Serie A dopo due mesi. eurosport.it scrive
Atalanta-Fiorentina 2-0 pagelle: gollonzo Kossounou, Lookman tornato. Coltellata di Palladino, incubo viola - 0, i top e flop: Lookman e Kossounou i migliori, bene De Ketelaere, Scamacca e Carnesecchi. Riporta sport.virgilio.it
Atalanta-Fiorentina 2-0: la partita vista da Serina. Il portiere para, la punta trascina, sei fortunato. Quindi vinci - Decisivo Carnesecchi, imprendibile CDK, tanti episodi favorevoli. bergamo.corriere.it scrive
Atalanta-Fiorentina 2-0, le spigolature di Serina. Turnover in soffitta, il gol è un cross sbagliato. E la pancetta di Muriel - Prima della gara applausi scroscianti al colombiano, vistosamente sovrappeso. Lo riporta bergamo.corriere.it
Atalanta-Fiorentina 2-0: viola sempre più a fondo. A fine gara Dzeko e compagni parlano con i tifosi - Dopo la fine la squadra sotto la curva, con Dzeko che parla ai tifosi con un megafono ... Lo riporta sport.quotidiano.net