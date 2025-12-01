Atalanta-Fiorentina 2-0 Kossounou e Lookman mandano a fondo i viola

Seriea24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Atalanta supera in casa la Fiorentina per 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A e rilancia le proprie speranze europee conquistando l’undicesimo posto. I viola restano invece fermi in penultima posizione e in piena zona retrocessione. A decidere sono i gol di Kossounou nel primo tempo e Lookman nella ripresa.    Parte forte la Fiorentina con Kean che si crea un’occasione al 5? ma viene fermato da Carnesecchi. L’Atalanta risponde al 13? con De Ketelaere, questa volta a intervenire è De Gea, che poi deve impegnarsi per respingere un rasoterra di Zappacosta al 27?. Il portiere della Dea è invece impegnato a sventare il tiro di Piccoli al 36?, mentre lo spagnolo interviene su De Ketelaere un minuto dopo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

