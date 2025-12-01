Assistente alla poltrona responsabile di reparto e operaio | chi ha ricevuto il Premio Fedeltà al Lavoro 2025
Alla sua 63ª edizione, anche quest'anno la Camera di Commercio di Bergamo ha assegnato il Premio Fedeltà al Lavoro a coloro che hanno contribuito con impegno costante alla crescita dell'economia locale nei diversi settori economici. Il concorso prevede, come da tradizione, il riconoscimento alle imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e ai dipendenti del settore privato con almeno 30 anni di servizio presso la stessa impresa. Per l'edizione 2025, sul podio dei dipendenti con maggiore anzianità di servizio sono saliti Elena Testa (42 anni presso Daina Centro Odontostomatologico spa di Nembro), Flavio Innocenti (40 anni presso la Neodecortech spa di Filago) e Antonio Caseri (38 anni alle dipendenze della Mazzoleni Trafilerie Bergamasche spa).
