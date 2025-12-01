Assegni scoperti e una firma falsa | due sposi e un amico indagati per truffa a un relais di lusso a Gallipoli

A San Nicola, in provincia di Gallipoli, due novelli sposi non ricorderanno con piacere il matrimonio. Come riporta Il Corriere della Sera, la Procura di Lecce ha accusato marito, moglie e un loro amico di truffa e insolvenza fraudolenta ai danni di un relais di lusso. Al momento della prenotazione del locale i coniugi hanno versato una caparra di 800 euro. Successivamente, la coppia ha festeggiato il matrimonio con un ricevimento nuziale da 12.850 euro. Il titolare del relais, però, non ha mai ricevuto la somma stabilita per il ricco menù e l'affitto della sala. Il mancato pagamento. Sulla carta (non quella dell'assegno) il pagamento è stato effettuato.

