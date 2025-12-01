Assassin’s Creed diventa serie | Netflix sceglie l’Antica Roma
Netflix pronta per Assassin’s Creed. Riprese in Italia dal 2026, Toby Wallace nel cast. Per la prima volta la saga entra nell’Antica Roma di Nerone, un’epoca mai toccata dai videogiochi. 🔗 Leggi su Dday.it
