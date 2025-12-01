Una mattinata apparentemente normale si è trasformata in una scena da film d’azione lungo uno dei tratti più trafficati de l Sud Italia. In pochi secondi un tratto autostradale è piombato nel caos, avvolto da fumo, detonazioni e mezzi in fiamme. Tutto è avvenuto con una precisione che lascia intuire un piano studiato nei minimi dettagli e un obiettivo ben preciso. Ed è proprio in quella galleria che il colpo è entrato nella sua fase più violenta. Leggi anche: Emma Bonino, la notizia dall’ospedale: cosa sta succedendo Il blitz nella galleria: il portavalori sotto attacco. L’assalto è avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A2 in provincia di Reggio Calabria, all’interno della galleria che collega gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, in direzione nord. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Assalto in autostrada, esplosioni e fiamme: la notizia è arrivata ora (VIDEO)