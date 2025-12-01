Assalto da film sull’A2 | portavalori bloccato in galleria e colpo da due milioni
Un'azione paramilitare all'alba. Chiodi disseminati sull'asfalto, auto incendiate per creare una barriera e rallentare il traffico, poi gli spari e la fuga. È questo lo scenario da vero e proprio assalto in stile Far West andato in scena alle prime luci del mattino lungo l'A2, tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla, dove un commando ha preso di mira un furgone portavalori della società Sicurtransport. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sarebbero riusciti a mettere a segno un colpo da circa due milioni di euro. L'attacco in galleria. Il blitz è avvenuto all'interno di una galleria, in direzione nord.
