Assalto da 2mln a portavalori Calabria
8.50 Assaltato un portavalori in Calabria: il bottino sarebbe di due milioni. Un furgone blindato è stato bloccato lungo l'autostrada A2 in un tunnel fra Scilla e Bagnara, in direzione Nord. Chiodi sull'asfalto e auto in fiamme di traverso sulla carreggiata per bloccare il furgone, poi i rapinatori hanno sparato, fortunatamente senza vittime. Pesanti ripercussioni sul traffico: mezzi leggeri escono a Scilla, quelli pesanti temporaneamente stoccati allo svincolo di Campo Calabro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
