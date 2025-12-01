Un commando di 8-10 uomini, auto incendiate, colpi d’arma da fuoco e un bottino che sfiora i due milioni. L’assalto sul tratto Scilla-Bagnara porta la firma della criminalità organizzata. Ci sarebbe la regia della ‘ndrangheta dietro l’assalto al portavalori messo a segno alle prime luci del mattino di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, sull’autostrada A2 tra Scilla e Bagnara, non lontano da Reggio Calabria. (ANSA FOTO) – Notizie.com Al lavoro ci sono gli investigatori della squadra mobile diretta da Gianfranco Minissale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Assalto al portavalori, la regia della ‘ndrangheta: in fiamme parte dei due milioni del bottino. “Calabria diventata far west”