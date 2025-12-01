Assalto al portavalori in Calabria critiche al Ministero dell’Interno
Un commando armato ha compiuto un assalto a un portavalori sull’A2 del Mediterraneo, nella galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. L’azione è avvenuta intorno alle 6.30 di lunedì 1° dicembre. I vigilanti sono rimasti illesi, mentre i banditi sono fuggiti con un bottino stimato in circa 2 milioni di euro. Il blocco del tratto ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Salerno, mentre Polizia e Carabinieri hanno avviato le indagini. Auto incendiate e chiodi sull’asfalto: la vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto è stato preparato nei dettagli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
ULTIM'ORA Assalto a un portavalori sull’A2 Auto in fiamme, chiodi sull’asfalto e spari. I malviventi sarebbero riusciti a portare via un bottino da circa 2 milioni di euro. - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al portavalori in Calabria, critiche al Ministero dell’Interno - Assalto a un portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara (Reggio Calabria): bottino da 2 milioni. quifinanza.it scrive
Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni. Due auto incendiate per fermare il traffico dentro la galleria - 30 di questa mattina all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara ... Segnala quotidiano.net
Assalto da 2mln a portavalori sulla A2, in Calabria - Un furgone blindato è stato bloccato lungo l'autostrada A2 in un tunnel fra Scilla e Bagnara, in direzione Nord. Da rainews.it