Un commando armato ha compiuto un assalto a un portavalori sull’A2 del Mediterraneo, nella galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. L’azione è avvenuta intorno alle 6.30 di lunedì 1° dicembre. I vigilanti sono rimasti illesi, mentre i banditi sono fuggiti con un bottino stimato in circa 2 milioni di euro. Il blocco del tratto ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Salerno, mentre Polizia e Carabinieri hanno avviato le indagini. Auto incendiate e chiodi sull’asfalto: la vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto è stato preparato nei dettagli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assalto al portavalori in Calabria, critiche al Ministero dell’Interno