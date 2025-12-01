Assalto a un portavalori lungo l' autostrada in Calabria bottino da due milioni
AGI - Assalto questa mattina ad un mezzo portavalori lungo l' autostrada in provincia di Reggio Calabria. Il bottino del colpo, secondo una prima stima, si aggira attorno ai due milioni di euro. La rapina al furgone della società Sicurtransport è avvenuta intorno alle sei e mezza all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Durante l' assalto al portavalori i criminali hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno fermato il traffico, posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Assalto al portavalori sulla Salerno-Reggio Calabria, bottino da due milioni - facebook.com Vai su Facebook
Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Lo riporta msn.com
Assalto a portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara a Reggio Calabria, rubati 2 milioni - Commando assalta portavalori in galleria sull’autostrada a2: colpi di arma da fuoco, auto incendiate e traffico bloccato, bottino milionario. blitzquotidiano.it scrive
Assalto al portavalori sull'A2, rubati 2 milioni di euro: auto incendiate e chiodi per bloccare il furgone, poi la fuga col bottino - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Si legge su msn.com