Assalto a un portavalori lungo l' autostrada in Calabria bottino da due milioni

AGI - Assalto  questa mattina ad un  mezzo portavalori  lungo l' autostrada in provincia di Reggio Calabria. Il  bottino  del colpo, secondo una prima stima, si aggira attorno ai  due milioni di euro. La  rapina  al  furgone  della società  Sicurtransport  è avvenuta intorno alle sei e mezza all'interno di una  galleria  tra gli svincoli di  Scilla  e  Bagnara, in direzione nord. Durante l' assalto al portavalori  i  criminali  hanno esploso alcuni  colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati  feriti. Per mettere in atto il  colpo  i  rapinatori  hanno fermato il  traffico, posizionando due  automobili incendiate  lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Agi.it

