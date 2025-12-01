Assalto a un portavalori lungo l' autostrada in Calabria bottino da due milioni

AGI - Assalto questa mattina ad un mezzo portavalori lungo l' autostrada in provincia di Reggio Calabria. Il bottino del colpo, secondo una prima stima, si aggira attorno ai due milioni di euro. La rapina al furgone della società Sicurtransport è avvenuta intorno alle sei e mezza all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Durante l' assalto al portavalori i criminali hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno fermato il traffico, posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Agi.it

