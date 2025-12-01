Assalto a un portavalori in Calabria | rubati due milioni

Una rapina preparata nei dettagli ha paralizzato all’alba l’A2, nel tratto tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, dove un commando ha preso di mira un mezzo portavalori della società Sicurtransport che trasportava ingenti somme di denaro. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6.30 i banditi hanno organizzato un vero e proprio sbarramento in galleria, isolando il furgone blindato e impossibilitando ogni via di fuga. Il blocco in autostrada e l’azione della banda. Gli assalitori hanno utilizzato più automobili, piazzate di traverso sulla carreggiata e incendiate subito dopo per creare una barriera invalicabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

